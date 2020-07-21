「2020亞洲生技展」即將登場，中國醫藥大學醫療體系將展示科研團隊投入抗疫、精準醫學、新藥開發及癌症研究與細胞治療等醫療科技成果，校方21日表示，科研團隊投入抗冠狀病毒藥物及疫苗研究，目前已開發多個具潛力的藥物。

「2020亞洲生技展」將在23日起於台北南港展覽館展出4天，中國醫藥大學暨醫療體系將以「立足台灣、領航世界」為主軸，將展示跨領域科研團隊投入抗疫、精準醫學、新藥開發及癌症研究與細胞治療等醫療科技成果，並邀請長佳智能、長聖國際生技及長陽生醫國際等3家合作企業參展。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，台灣有世界一流的醫療水準和現代科技，中國醫大肩負起防疫與醫療責任，學研界、醫界、產業界應攜手合作，透過現代科技發展人工智慧醫療，希望為防疫、醫療及健康照護等相關領域帶來新價值。

中國醫藥大學校長洪明奇表示，在抗疫關鍵時刻，學校科研團隊加緊腳步投入抗冠狀病毒藥物及疫苗研究，尋找有效的治療方法，並整合校內的單複方中藥資料庫，以病毒protease（蛋白酶）為標的，篩選有效的抑制劑，目前已開發多個具潛力的藥物，並整理相關數據準備進行成果發表。

中國醫藥大學表示，參展的4大主題包括有全球抗疫-新冠肺炎抗疫研發；先進療法-頂尖癌症研究成果；精準醫療-具標靶功能之退化性關節炎潤滑針劑；精準性檢驗類風濕性關節炎之診斷套組等四大主題，內容涵蓋頂尖癌症研究與細胞治療等尖端醫療科技亮點成果。

(中時 )