「街口託付寶」20日上線，街口金融科技公司打出「錢存託付寶可有預期年化收益率1.2％～2.5％」的口號，還自稱已與金管會溝通、確認符合金融法規。然而，金管會證期局官員21日表示，已核准的是街口支付帳戶裡的錢可買基金，但並沒有核准「街口託付寶」的架構，會再請街口來說明看是否涉及違法，官員呼籲在該架構未釐清是否合法前，投資人要有判斷、留意交易風險。

證期局指出，2020年2、3月街口來與金管會溝通的是街口投信下的「街口投信多重資產基金」扣款帳戶可新增街口電支帳戶，金管會查核保管銀行、街口投信、街口電支等三方流程後認為未涉託付寶，因此在今年4月同意街口投信該檔基金可用電子支付帳戶來付基金費用。

但關於街口20日宣布上線的街口託付寶，證期局表示是看新聞才知道，街口並沒有來說明託付寶的架構，「我們會儘速請業者來釐清其適法性。」證期局強調，雖然要兼顧金融創新發展，但也要同時考量適法性、消費者權益，目前「沒有同意這個新架構，要先釐清內容。」

由於託付寶是由「街口金融科技」宣告預期收益率而不是「街口投信」是否可規避法規？證期局表示，這次雖然街口不是用「保證收益」，而是改為「補貼方式」、預期年化收益，但只要涉及投信基金，金管會就會從實質認定，是否有直接、間接保證收益。

依據投信事業管理規則19及22條，投信不得使人誤信能保證本金的安全或保證獲利，也不能約定或提供特定利益、對價或負擔損失，來促銷受益憑證，所謂「保證獲利」就不是投資。

然而，街口託付寶在短短2天內已有4、5千人投入1.5億元，是否涉違法吸金？銀行局官員表示，要看具體內容再了解釐清。

證期局指出，保管銀行（彰銀）會自行判斷是否可入基金帳戶，在證期局釐清是否違法的這段期間，若保銀不收，就應退回到投資人帳戶。

(工商 )