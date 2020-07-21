LED驅動IC廠聚積科技（3527）表示與LED視覺系統廠商雷迪奧長期合作，已經將LED顯示屏技術成功應用在影視娛樂產業。去年在迪士尼串流平台上大受歡迎的星際大戰原創影集《曼達洛人》，就是最先於攝影棚以LED顯示屏取代傳統綠幕製作的影視作品之一，其使用的3D LED顯示屏搭載了聚積的LED驅動IC MBI5252，打造完美的虛擬場景供拍攝使用。

在IMDb和爛番茄影評網站分別奪得8.7及93％超高評價的《曼達洛人》，其在拍攝過程中使用的三維LED顯示屏，是由雷迪奧明星產品所構成高達6公尺的270度環形LED背景，再加上一個850平方公尺的LED天花板。電影劇組直接將逼真的背景畫面顯示於上，以此進行拍攝，為觀眾帶來絕佳的視覺饗宴。

此3D LED顯示屏採用的是聚積驅動IC MBI5252，其在此當中扮演的關鍵腳色在於實現高品質畫面。MBI5252是專為LED全彩顯示屏應用設計的驅動IC，其可精準控制通過LED顯示屏的電流，確保整體畫面的亮度與均勻性，並提供高達14位元灰階以顯示更多色深，以及高刷新率（3840Hz），避免拍攝時頻率干涉現象，完整呈現精細且無閃爍的清晰影像。

不僅如此，MBI5252解決了小點間距LED顯示屏常見的七大問題，包含鬼影、低灰白平衡色偏、低灰不均、第一行掃偏暗、漸變暗線、LED壞點及高對比干擾。

與傳統綠幕相比，使用LED顯示屏最大的益處是在於LED光源提供真實光影效果與細膩色彩表現，讓拍攝畫面更加完美。從電影製作面相來看，使用LED顯示屏作為背景，可以協助電影視覺特效部門加速電影製作效率，並降低總體成本。對於科幻電影的拍攝演員來說， LED顯示屏能創造出沉浸式的場域，使其更能夠快速進入角色，演員不必再單靠憑空想像。

此外，LED虛擬場景能夠做到自由切換場景，不必靠出外景拍攝就能擁有沙漠、峽谷、森林等畫面，由於當前新冠肺炎疫情關係，許多拍攝團隊現階段無法出外景，就能藉由LED顯示屏突破此限制，讓電影製作計畫不受影響，目前已有劇組採用此項技術來因應。

聚積科技總經理陳企凱表示，聚積科技對於將LED顯示屏技術應用於影視產業上，感到相當興奮，相信在LED創新的支持下，將為觀眾帶來無與倫比的體驗。聚積未來將與雷迪奧持續合作，一齊推動電影及電視製作邁向下一個新的里程碑。

(工商 )