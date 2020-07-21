疫情間，台北愛樂文化基金會除了預計演出貝多芬第九號交響曲，還另外規劃錄製第四樂章〈快樂頌〉線上版本，集結世界各地的音樂家，各自在家預先錄製，透過技術整合在一起，21日首播，共襄盛舉的音樂家，總計約為272人。

音樂總監古育仲表示，在疫情間，許多國外合唱團原定今年來台計畫取消，因此改在線上舉辦虛擬合唱團，「參加的人有過去曾經來台演唱的合唱團隊、參加音樂營的學員，還有許多合唱愛好者，大家在家錄製適合的聲部，最後整合在一起。」

在影片裡為參與音樂家制定速度的是匈牙利指揮家嘉保．豪勒隆（Gabor Hollerung），藝術總監杜黑表示，這名指揮家的參與，令他十分感動，「在疫情間，我們運用網路的力量，雖然待在台灣，但是和國際的交流從不間斷。」

台北愛樂青年管弦樂團音樂總監吳曜宇表示，貝多芬第九號交響曲，描述年輕的貝多芬對政治失望，「最後的〈快樂頌〉，可聽見從非常低谷傳來的聲音，把全人類連結在一起。」

由於〈快樂頌〉包含樂團和人聲演唱，古育仲表示，「在技術上花了很多時間調整，把不同的影音整合在一起，讓速度、音準可以對在一起，是全新的嘗試。」古育仲說，除了運用網路串連音樂家，今年預計在網站上推出台北愛樂歷年舉辦台北國際合唱音樂節的內容，讓觀眾重溫歷年精華。

(中時 )