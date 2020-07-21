福豐國中30名學生21日到新興高中參加「技藝超群─飛樂體驗營」，體驗製作手擲機、認識飛機起飛原理等，有學生因疫情影響無法出國，摸到飛機笑稱是「另類的偽出國」行程。（蔡依珍攝）

福豐國中30名學生21日到新興高中參加「技藝超群─飛樂體驗營」，體驗製作手擲機、認識飛機起飛原理等，有學生因疫情影響無法出國，摸到飛機笑稱是「另類的偽出國」行程。（蔡依珍攝）

福豐國中30名學生21日到新興高中參加「技藝超群─飛樂體驗營」，體驗製作手擲機、認識飛機起飛原理等，有學生因疫情影響無法出國，摸到飛機笑稱是「另類的偽出國」行程。（蔡依珍攝）

福豐國中30名學生21日到新興高中參加「技藝超群─飛樂體驗營」，體驗製作手擲機、認識飛機起飛原理等，有學生因疫情影響無法出國，摸到飛機笑稱是「另類的偽出國」行程。（蔡依珍攝）

福豐國中30名學生21日到新興高中參加「技藝超群─飛樂體驗營」，體驗製作手擲機、認識飛機起飛原理等，有學生因疫情影響無法出國，摸到飛機笑稱是「另類的偽出國」行程。（蔡依珍攝）

桃園市教育局補助42所國、高中開辦110梯次暑假技藝教育育樂營，讓逾3千學子免費探索各職群，其中福豐國中21日到新興高中，在技職選手帶領下體驗鉚接白鐵、製作手擲機等。（蔡依珍攝）

桃園市教育局補助42所國、高中開辦110梯次暑假技藝教育育樂營，讓逾3千學子免費探索各職群，其中福豐國中21日到新興高中，在技職選手帶領下體驗鉚接白鐵、製作手擲機等。（蔡依珍攝）

福豐國中響應教育局暑假技藝育樂營，30名學生21日到新興高中，在技職選手帶領下體驗鉚接白鐵、製作手擲機等，率隊的輔導主任劉天麟指出，飛機夏令營本就超夯，疫情影響學生無法出國，報名情況更踴躍，推出即秒殺，學生摸到飛機，也笑稱是「另類的偽出國」行程。

教育局補助42所國、高中開辦110梯次暑假技藝教育育樂營，讓逾3千學子免費探索各職群，其中，校安室主任鄭淑玲指出，以往多會在暑假前一個月宣導暑期技藝育樂營開班情形，至開課前仍有少數梯次因位置或時間問題未額滿，但今年因為疫情，寒假技藝育樂營停辦，5月就已有家長詢問夏令營，7月1日開放報名，所有梯次均秒殺，甚至不乏跨區報名的情況，場場爆滿。

鄭淑玲說，雖然暑假少了兩周，但教育局仍將寒假停辦的梯次沿至暑假，「最短暑假」仍有110梯次的技藝營隊。

福豐國中今年開辦「飛樂體驗營」，輔導主任劉天麟說，因疫情無法出國，報名當天即秒殺，仍有近40名學生向隅，12年國教強調適性發展，透過課程讓學生學習飛機原理與動手實作，提前探索興趣。

參與的學生進門見到小型飛機及引擎都非常興奮，9年級生邱俞榛說，從中體會到飛機修護員的辛苦，更對DIY手擲機印象深刻，覺得非常好玩。8年級生洪宥筠說，有時會碰到家裡車壞掉，體驗營很貼近生活，可以更瞭解車子的構造，不只能了解維修飛機的情況，更能認識飛機起降及動能等知識。

(中時 )