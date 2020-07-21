網友在PTT上討論沒抽到藝FUN券找立委陳情的可行性。(取自PTT)

文化部推出價值600元的「藝FUN券」，今天中午公開抽籤，有登記的民眾，身分證字號尾數分別是「0、5、9、7、8、4、3」這7個數字的都中獎了。而尾數是「1、2、6」的民眾則槓龜。有沒中獎的網友抱怨，弄成人人有獎不行嗎？並提議大家一起去找立委陳情。

文化部今日的抽籤方式是以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，並在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，每次各抽一個號碼球加總後的尾數為移動步數，並以類似「大富翁」遊戲方式進行，在地圖上移動位置至所在格子，格子所在的數字即代表該身分證（居留證）末碼數字者中獎。

抽獎結果出爐後，身分證尾數是「0、3、4、5、7、8、9」的人，都幸運獲得600元的券，僅身分證尾數為「1、2、6」的人沒中獎，此事在網路上引起熱議，不少網友對這個結果感到崩潰和不滿。

一名網友在PTT上抱怨，藝FUN券才300萬人登記，弄成人人有獎不行嗎？並突發奇想表示，「大家一起去找立委陳情好嗎?」。其他網友則留言回應，「好，我OK你先去」、「這是納稅錢欸，我才不相信你們這次中的人下禮拜客庄券沒中的時候也這樣說」、「客庄券沒中，我也要抗議」。

不過，也有網友表示，「像是賭輸了就翻桌一樣」、「賭輸了就想喬，OK這很台灣 XDDDD」、「剩下動滋券可以抽，沒抽到再去抗議啦」。

(中時新聞網)