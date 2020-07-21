1名義大利籍70歲的老熟男自創了「富女露奶教」，招募數十名年輕女子，並揚言只要與他嘿咻，就能夠進入仙境成為天使。此名自稱醫生的7旬男子，長年舉辦多種能夠吸引富有家庭的女生參加，並對他們進行教旨洗腦，還讓他們能夠露出雙奶來跳舞，也多次與他進行合體的成仙儀式。

據外電報導，此名義大利籍70歲老熟男自創「富女露奶教」，數十年來不斷舉辦各種活動來吸引富家女子前來參加，藉由活動期間花言巧語一番來說服加入，老熟男還要求女子們必須叫他「醫生」，也必須強迫性的捐出高額款項來維持「富女露奶教」的經營，富家女子們竟然還主動接受醫生的差遣和身體使用。

此宗教也會要求富家女們上半身露奶，在花園裡圍成1圈來跳舞。此名醫生表示，這樣才能使「富女露奶教」變成1個仙境。醫生同時也會專挑年輕女子，並告訴她們是被選中的，只要與自己進行合體嘿咻，就能夠直接進入幻境當中，變成美麗的天使成仙，也要相信他所說的一切都聖旨，不可違背抗令，即便與誰說話、吃什麼東西等等，都要經過他的同意。

與他信教的富家女們深信，只要自己留在「富女露奶教」內就必須全心全意相信它，不能有其他的想法，而且舊教友也會極力勸導新教友要與家人斷絕關係，不斷灌輸教內所有人才是家人。更誇張的是，所有富家女都必須聽從醫生的指示，才能進行生活中的每件事，甚至富家女們還得不定期接受教內心理學家洗腦。

直到1名舊教徒私下通報警方，才讓教內的各種怪事曝光，歷經警方多年的調查後，目前已將此邪教相關人士偵辦調查，並針對教內的所有事物持續釐清當中。

(中時新聞網)