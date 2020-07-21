核能流言終結者創辦人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」經中選會審議，將在2021年8月28日舉行公民投票。但英系監委田秋堇、趙永清、楊芳玲質疑，中選會未辦理聽證，即通過公投案決議，有疏忽怠職情事，將於明日開記者會譴責。對此黃士修反諷的表示，自己罪該萬死，因為核四擋了反核利益團體幾千億的財路。

核四公投領銜人黃士修表示，「2019年為了總統選舉，民進黨一天之內修公投法，剝奪併大選機會，核四公投被丟到2021年脫鉤舉行，門檻卻仍然是總統級500萬張同意票。現在田秋堇等英系監委再次強暴民主，企圖抹殺公投，核四擋了你們反核利益團體幾千億的財路，我覺得我對不起黨罪該萬死。」

中選會發言人陳朝建被問到對於英系監委之主張有何看法、是否認同辦聽證為必要時，僅低調回稱，監察院如尚未有對外之相關說明，中選會自不適合予以評論或回應。

(中時 )