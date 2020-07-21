新市區青農蘇宇洋試種的白肉西瓜品種，相當特別。（台南市新市區農會提供／莊曜聰台南傳真）

台南市新市區農會今天舉辦四健會公共服務，邀請新市國小20名學童參與，下田體驗摘瓜樂，眾人衝入田中尋找成熟西瓜採收，看到多樣品種嘖嘖稱奇，一切開竟然還有白肉西瓜，這是青農蘇宇洋試種的少見品種，希望未來能適應台灣土壤與環境，增加產量。

蘇宇洋在8年前接下家中農地，種植各種瓜類，之前種植的胡瓜頗受市場好評，今年則嚐試種植西瓜，很有挑戰精神的他，一次就種下包括小玉、甜美人、小鳳及黑皮等4種品種，果肉有紅色、黃色、橘色、白色，白肉西瓜僅在美國、日本有大量商業化種植。

新市區農會除邀請新市國小學童外，也有仁德、歸仁、關廟、新化、下營、麻豆、北門、白河、官田、六甲等區農會共同參與，希望讓現今生活在都市的孩子們可認識西瓜、採收西瓜，也認識友善農業環境。

一早孩子們就在蘇宇洋指導下採收成熟西瓜，大家看到多樣的西瓜品種都相當驚奇，小朋友順利摘掉瓜藤、抱起西瓜，完成採收的工作後，也大口品嚐各品種西瓜，直呼清涼解渴，相當開心。

(中時 )