AIT處長酈英傑拜訪民進黨讚台灣防疫 19:272020/07/21 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酈英傑拜訪民進黨讚台灣防疫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AIT處長酈英傑今拜會民進黨，會晤秘書長林錫耀及副秘書長林飛帆，民進黨發言人謝佩芬會後轉述，酈英傑稱讚台灣此次在防疫的表現，全球有目共睹。 謝佩芬轉述，酈英傑首先恭喜林錫耀接下重任，回任民進黨秘書長。 謝佩芬說，雙方就如何在現今變化迅速的國際局勢之下，深化兩國政治、經濟關係交換意見，相談甚歡。 她表示，此時為台美關係最緊密的時刻，民進黨也很期待未來與美國及其他理念相近國家繼續深化合作。 (中時 ) #AIT #酈英傑 #民進黨 #林錫耀 #林飛帆 也許您會感興趣 政治熱門新聞 藝FUN券為何尾數「1、2、6」的人槓龜？唐鳳說話了 - 政治 高市長補選最新街頭民調 李眉蓁、吳益政差距竟出現變化！ - 政治 遭蘇嘉全叔姪嗆告沒在怕！游淑慧再揭不可告人內幕：利潤龐大 - 政治 韓國瑜設立的地標將拆？高雄愛河「愛之鯨」傳明拆除 - 政治 後蔡英文時代接班人是「他」？唐湘龍：民進黨在押寶了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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