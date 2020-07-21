AIT處長酈英傑今拜會民進黨，會晤秘書長林錫耀及副秘書長林飛帆，民進黨發言人謝佩芬會後轉述，酈英傑稱讚台灣此次在防疫的表現，全球有目共睹。

謝佩芬轉述，酈英傑首先恭喜林錫耀接下重任，回任民進黨秘書長。

謝佩芬說，雙方就如何在現今變化迅速的國際局勢之下，深化兩國政治、經濟關係交換意見，相談甚歡。

她表示，此時為台美關係最緊密的時刻，民進黨也很期待未來與美國及其他理念相近國家繼續深化合作。

(中時 )