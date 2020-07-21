恆大（1325）第二季獲利逐月攀揚，創新高。4月自結單月EPS 1.6元，5月2.56元；6月營收月增10.37％、年增512.95％，單月自結獲利2.67億元，EPS 3.06元，續創新高。核心材料熔噴不織布的國內收購價與國外差距數倍，市場期待6月後開放外銷的利潤。

恆大今年受惠疫情升溫，帶動口罩需求倍增，營運水漲船高。第一季EPS 1.45元；上半年營收年增297.4％。

恆大主生產紡結不織布、熔噴不織布，紡結不織布可用於隔離衣、帽、醫用墊，熔噴不織布可用於過濾材，包括空氣清淨機、空調及無塵室用高效過濾材、汽車空氣過濾材、口罩過濾材。

今年因新肺炎疫情爆發，恆大配合政府徵用口罩政策，約4成產能被政府徵收用於生產口罩，徵收期限將至7月底止。目前國內外口罩需求均暢旺，政府開放出口後國外訂單需求強勁，外銷訂單持續取得爭取通過各地政府認證。

恆大目前8台不織布機台年產能達3.2萬噸，維持產能全開，其中供給最缺的熔噴不織布有2套機台，日產能為4噸，而口罩機台共15台，日產能達140萬片。

有鑑市場需求仍處緊俏，恆大規劃下半年8、9、10月陸續新增3套熔噴不織布機台。新增的熔噴不織布產線，除醫療口罩使用外，可拿來做「HEPA」等級的高端過濾材料，有助強化多元利基營運觸角，至於投資生產N95口罩亦在計畫中。

(工商 )