台灣運動產業博覽會今天舉辦一場運動員講座，邀請已經取得東京奧運參賽資格的拳擊女將陳念琴、前冬季奧運國手、現任勤美集團董事長林廷芳；前BMX極限單車國手、現任迪卡儂運動用品營運經理游家毓，分享運動對人生的改變及精彩的生命歷程，這場互動式演講搭配特技表演，讓參與的民眾享受一場豐富的講座。

「拳擊女王」陳念琴的運動故事猶如一場勵志的體育電影，她從角力到拳擊、從馬祖到台灣，隻身住在新竹修道院內，靠著信仰支撐走到現在，她曾透露，因為有信仰，平時會靠禱告紓壓，在身邊協助她的團隊也有同樣信仰，是陪著她挑戰奧運的最佳夥伴。

陳念琴在遇到教練柯文明之後，就像是千里馬遇到伯樂，一個女生卻每天跟著男生對練拳擊技術，現在強到國內沒有其他女選手可以與之對抗，也是東京奧運最被看好的拳擊選手之一。

林廷芳則是1980年美國寧靜湖冬季兩項（滑雪與射擊）的奧運國手，如今成為成功的企業家，從鑄鐵、半導體到建築、藝文等領域，行業跨很大，他說：「參與，才是運動產業最重要的事，因為運動可以跟所有產業連結在一起。」已經63歲的他，跑了100多趟42.195公里的馬拉松，還完成登台灣百岳的壯舉，運動永遠是他生命中最重要的一部分。

游家毓18歲時在「亞洲車神」廖武雄栽培下，不到3年就成為國家代表選手，卸下選手身份後，從基層業務、銷售做起，他勉勵還在運動場上奮鬥的選手：「如果在某個運動領域中得到了一定的成績，勢必要思考什麼時候要從選手身分退休，什麼時候要踏入社會，不要被自己的經歷綁住，勇敢嘗試，將體育背景歷練，轉化為推進自己向前的動力。」

(中時 )