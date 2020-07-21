董智森今（21）日在《觀點 小董真心話》直播節目中痛批，政府給你2000元，就天天討論，這2000元是大家繳的稅，政府還要你感謝。董智森還引用改編過的「白蛇傳」故事，諷刺綠營政府的三倍券。

董智森說，他說的白蛇傳經過一位民進黨高層改編過，以前是民進黨高層用來罵國民黨，但現在可以用來罵民進黨政府的三倍券。

白娘娘愛上許仙，許仙是杭州中藥鋪的學徒，許仙醫術不好，但長得帥。白娘子到杭州水井下藥，杭州民眾拉肚子，全杭州都治不好，唯許仙有解藥，吃了肚子不痛。

後來民進黨高層用這個故事諷刺國民黨，許仙與白娘子晚上數鈔票，許仙讚白娘子厲害，白娘子狐疑哪裡厲害？許仙說，「藥是我們下的，解藥是我們給的，錢是我們賺的，老百姓還感謝我們。」

董智森反虧民進黨三倍券也是如此，老百姓大排長龍，排了半天，1千元是我們自己口袋裡的錢，2000元是我們大家繳的稅金，政府要我們感謝他。解藥是他給的，還要我們感謝他？但是這錢本來就是我們的啊！

董智森也說，白蛇的故事是民進黨高層40年前說的，那位高層可能忘記了，可是他還記得。「相信政府相信黨」，就被騙了！寧可相信他（董智森）。

(中時新聞網)