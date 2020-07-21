2020年全中運舉重項目於17日在屏東縣大同高中舉行，賽事為期7日，台南市21日上午再傳佳績，玉井工商楊偉達於高男組73公斤級舉出挺舉151公斤、抓舉127公斤，總和278公斤成績，打破全中運大會紀錄（挺舉144公斤、抓舉113公斤，總和265公斤），也打破由他在「2019年亞洲青少年舉重錦標賽」所創下的全國紀錄（挺舉145公斤、抓舉112公斤，總和257公斤），為台南舉重奪下第2面金牌。
楊偉達在國三時原挑戰全中運金牌，但賽前不慎受傷，又逢指導教練楊豐田病逝，忍痛上場比賽後，最終拿下銀牌。
今年楊偉達捲土重來，舉重專任教練陳涵彤表示，楊偉達為了達成目標，犧牲所有假日，即便在過年期間，也是回家吃完年夜飯，就返回舉重場訓練，今日拿下金牌並雙破紀錄，在場的教練及隊友都紅了眼眶，楊偉達也稱這面金牌要獻給天上的楊教練，並目標直指2022年亞運會，期許再創佳績。
(中時 )
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