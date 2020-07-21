在兩岸關係與美中關係陷入緊張後，大陸有關武力統一的言論經常出現在媒體輿論中，大陸涉台研究的學者也出現支持武統的鷹派與堅定主張和平統一的鴿派， 近日有鷹派學者強烈抨擊主張和統的鴿派學者，甚至主張「清理台海研究隊伍」。大陸資深的知名台灣研究學者陳孔之為此撰文批評稱，在統一議題上「急功近利、急於求成，是對和平統一艱鉅性的無知」。

最近這場論戰起自於大陸留美社會學家、現任福州大學臺灣研究所所長李毅發表文章《不能向台灣社會傳遞錯誤信息——評章念馳〈找出兩岸關係新出路〉文》，文中批評大陸知名涉台學、上海東亞研究所所長章念馳對兩岸關係的觀點與中共的「和平統一」方針，並稱「中國武統台灣的生命代價，可能是美國統一戰爭的千分之一以下，中華民族犧牲不起？」

大陸知名對台研究學者、前廈大台灣研究所所長陳孔立為此投書《中評網》批評李毅的武統論，他表示，章念馳認為從台灣的歷史與發展來看，台灣同胞經歷了與大陸不同的社會變遷，造成了與大陸不同的社會制度，從而造就了與大陸迥然不同的政治生態、主體意識與國族認同，大陸同胞應當加以理解，應當為對方著想。但李毅卻把這說成是「站在台獨分裂勢力一邊」，把廣大台灣同胞等同於「台獨分裂勢力」，把同胞視為敵人。這是和「兩岸一家人」的觀點針鋒相對的。

陳孔立說，李毅攻擊和否定大陸的對台宣傳工作，是對台灣歷史的無知。為完成統一祖國的大業，不考慮台灣能接受的條件，不充分為對方著想，不考慮對方是不可能的。急功近利，急於求成，也是對和平統一的艱巨性的無知。

他表示，章念馳主張兩岸維持相對統一，這種統一與絕對統一，即武力統一不同，不是征服和消滅對方。這樣的說法完全符合「和平統一，一國兩制」的基本方針，而李毅卻要「絕對統一」，這不是公開對「一國兩制」唱反調嗎？

陳孔立指出，和平統一與武力統一不同。中國共產黨的方針從來就是和統，從來沒有把和統與武統並提，更沒有把武統置於和統之上。章念馳認為「台獨」是不切實際的夢，因此呼籲兩岸恢復全面往來，創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念，這完全符合習總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話的精神，而李毅卻公然責問：「章念馳居然呼籲大陸對台灣『恢復全面往來』，章念馳想幹什麼？誰給了章念馳這麼大膽子？」陳孔立說，「我要告訴李毅，是共產黨給章念馳的膽子！你懂得嗎？」

陳孔立說，李毅一貫主張武統，一貫反對和平統一。他曾經提出武統有許多好處，甚至說：「武統台灣，不會戰死3300萬人，不會有330萬人，不會有33萬人，可能在33000人以下。也就是說，中國武統台灣的生命代價，可能是美國統一戰爭的千分之一以下。以美國內戰的百分之一到千分之一的生命代價，武統台灣，中華民族，犧牲不起？」這是胡說八道、走極端，我們隊伍中人當然要站出來批判這種沒有格局、缺乏高度的胡言亂語，不能讓這種反對和平統一基本方針的謬論壓縮對台政策的揮灑空間，干擾國家發展的長遠戰略。

(中時新聞網)