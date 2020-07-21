美國科學院研究指出，一個城市至少需要40％的綠覆率，才能調節城市的微氣候，高雄市僅10％不到。高雄市長補選在即，迄今仍看不見3位候選人對護樹、城市綠化、空汙改善的環境議題政見。

護樹記者會現場高溫達33度，警方建議陳情行動移至一旁樹蔭下進行，護樹團體揶揄「看吧！有樹蔭是不是比較好」，市府官員只能苦笑尷尬點頭。

日前外送員不敵酷暑倒地事件，再度掀起氣候變遷、全球暖化議題的討論，「城市降溫」已是刻不容緩的議題。

無奈，3位市長補選參選人目前拋出的政見面向多鎖定政治、經濟等議題，對於治理現代城市著重的低碳、節能、降溫、因應氣候變遷的規劃，甚至對在地高碳排放、高汙染的產業處置，均不見著墨。

城市的綠樹有如人體的呼吸道，能調節空氣品質及氣溫，更能有效降低消暑用電量。高雄市綠地面積雖是六都占比最高，但砍樹爭議也最高，屢傳「市府砍樹、環團搶救」的戲碼，禁令比台南、台中、台北等縣市還寬鬆。

民眾黨市長補選候選人吳益政過去就是環團好朋友，2018年曾響應護樹行動，強調市府應體認到森林城市對於氣候變遷和城市減碳降溫的重要價值，還呼籲民眾重視當時市長候選人提出的政治承諾，「把投票當成高雄城市價值的再次確認」。如今身為參選人，是否更該帶頭示範、以身作則？

(中時 )