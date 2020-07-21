英國牛津市議會20日通過與我國城市締結姊妹市的提案，外交部指出，這象徵對臺灣在各領域成就的肯定。外交部對此表示誠摯歡迎，並願協助有興趣的我國地方政府建立聯繫。

外交部發言人歐江安表示，牛津市議會通過的議案，明確肯定臺灣的高度自由、成熟民主制度、經濟奇蹟、性別平權，以及防疫成功、慷慨捐贈英國防疫物資，這些均是牛津市提議與我國地方政府締結姊妹市的原因。牛津市議會通過動議後，將交由市政府後續研議可行方案。

臺英雙邊經貿關係向來緊密，英國為臺灣在歐洲第三大貿易夥伴，也是臺灣去年在歐洲最大投資目的國，而牛津市為英國著名歷史古都、知名學府牛津大學所在地，也是英國高科技企業聚集地。

她說，上述議案的通過，將進一步增進臺英城市交流與人民往來，有助提昇雙邊實質關係。外交部樂願持續協助我國地方政府，與英國相關城市建立聯繫，深化兩國交流與友好合作。

(中時 )