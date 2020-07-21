英國在當地時間7月14日，官方突然宣佈了對華為公司系列產品的禁令，他們決定在今年12月31號之後，不再採購華為公司的任何產品。而在前一天，英、美國防部也宣布達成了一項歷史性的協議，未來兩國會在軍用網路、遠程導彈、未來直升機、士兵輕武器和新一代航空定位、導航與時間替代(APNT)等五個領域進行「合作」。

按照美國人的評估，英國目前在這5個領域的技術能力幾乎為零，也讓這兩條看似不相干的政策中，讓人找出了關聯性，而英國棄用華為並沒有吃虧。

對此有不願透露姓名的五角大樓高層人士表示，美國向英國敞開了大門，甚至將自己正在研製中的最新武器系統也向英國公開，待遇是其他國家無法比擬的。當然英國如果想要獲得這些尖端技術的話，必須做出適當犧牲，那麼他們只能拿華為來開刀了，因為英國民眾「並不需要這麼快的網路」。

英國很多人認為棄用華為得不償失，除非白宮的補償足夠有吸引力才能答應。而這份所謂的軍事合作協議中的內容，顯然就是足夠有吸引力的，畢竟有大批科幻武器進行了技術轉移。另外值得一提的是，英國在放棄了與華為公司進行關於5G領域的合作之後，轉而把目光投向日本。而到2027全部移除華為設備之後，那時已經是6G網路時代了。

(中時新聞網)