香港新冠肺炎疫情再起，美心食品集團一名於大埔月餅廠工作的兼職工於昨(20)日確診，該集團發言人表示，涉事員工最後上班日期為上周六(18日)，而有關廠房已停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品，已安排該區域員工家居隔離14天及作病毒檢測。
據《東網》報導，美心集團發言人證實一名於大埔一廠工作的兼職員工確診，該員工於原材料處理區工作，公司已安排徹底清潔和消毒工作區及共用空間，同時該區域員工進行家居隔離14天及作病毒測試。為安全起見，已安排今午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。
發言人表示，該公司一向以員工及客人的健康和安全為首，自疫情開始，已於廠房加強清潔消毒，還進行一系列相關防疫衞生措施，包括全廠一直全日24小時不間斷進行殺菌消毒；工作期間佩戴口罩；進入廠內範圍及飯堂前必須量度體溫，另於工作時間內再進行一次體溫檢測；所有員工經常使用酒精搓手液清潔雙手等。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。