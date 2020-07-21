消防局與吊車歷經近兩個小時，順利救出受困的混泥土車駕駛，緊急送往醫院急救仍不治。（民眾提供／盧金足台中傳真）

盧金足、馮惠宜／台中報導

台中市西屯區一處工地下午3時52分，發生預拌混泥土預拌車翻覆案，當時楊姓駕駛進入工地內施工，不慎翻覆進工地內地基，卡在駕駛座內，因混泥土車噸數大，由吊車調派大型吊具到達現場進行吊掛將翻覆車輛吊起，到下午5時40分破壞車體，歷經近個小時，救出受困駕駛，但送醫搶救1小時後仍回天乏術，楊姓駕駛家人獲悉不幸消息，傷心痛哭。

台中市西屯區一處工地內，下午近4時，傳出一輛混凝土車翻覆，警消獲報後，搶救受困車中的民眾，消防局立即派遣西屯車組前往搶救。

消防計出動西屯分隊，消防車2輛、救護車1輛，人員共7人，由西屯分隊小隊長張良安帶隊前往搶救。消防人員到工地後，針對翻覆的車輛裡面有民眾受困，目前正找空間嘗試進入，趕快救出傷患。

西屯區這處預拌混泥土預拌車翻覆案，進入工地內施工，不慎翻覆進工地內地基，造成楊姓駕駛卡在駕駛座內。

經通報消防隊到現場實施救援，因混泥土車噸數大，已委由吊車調派大型吊具到達現場進行吊掛作業將翻覆車輛吊起

。吊車調派大型吊具到達現場進行吊掛將翻覆車輛吊起，到下午5時40分破壞車體，歷經近2個小時救出受困駕駛，但送醫搶救1小時後仍不治。

針對西屯區下午發生混凝土車翻覆一案，台中市府勞工局表示，該工地受困勞工為混凝土車司機，目前由消防局派員搶救中，該案為民間工程，已通報權責單位勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心處理，如查有違反《職業安全衛生法》規定，將予於停工改善，並處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

此外，勞工局也同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，將協助妥善處理後續事宜並持續關懷。

(中時 )