由銘師父擔仔麵的「銘心御便當」奪下此次有機創意料理冠軍寶座。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

「2020花蓮瘋有機~有機風食材便當暨有機農業形象標誌設計競賽活動」14組參賽隊伍，各自大展身手，角逐崢嶸。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣已成為全台有機大縣，其中富里羅山村更是縣內第一個有機村，縣府邀請縣內，獲得食品衛生優良評核(GHP)合格的餐飲業者及食品業者，參加創意料理競賽，國宴御廚雷議宗擔任競賽主審，品嚐縣內14組參賽隊伍的廚藝，並親自示範料理「花蓮米刈包」，令現場眼睛為之一亮，最後由銘師父擔仔麵的「銘心御便當」抱走冠軍寶座。

花縣府與市農會攜手舉辦「2020花蓮瘋有機~有機風食材便當暨有機農業形象標誌設計競賽活動」，今日下午展開，14組參賽隊伍各自大展身手，料理出許多色香味俱全、創意性又不失健康的特色便當，角逐崢嶸。

由國宴御廚雷議宗領隊，四維高中餐飲科老師江正雄、衛生局食品藥物及毒品防制科長陳耀揚擔任評審，據食材運用、烹調創新性、色香味、健康營養均衡及便當特色風格等原則評分。最後由銘師父擔仔麵的「銘心御便當」奪下冠軍、亞軍為美侖大飯店的「法式蜂蜜芥末舒肥里肌肉便當」，及季軍為遠雄悅來大飯店的「悅香梅子雞」。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府自今年2月成立有機農業促進專案辦公室，就是希望民眾能吃得安心、吃得健康，從富里的羅山村成為本縣第一個有機村以來，縣政府不斷推動發展有機農業，花蓮已成為全國有機大縣，未來我們更期盼成為全國的有機首都，希望縣府、農友及業者們能夠共同齊心協力，結合休閒、農業、旅遊及觀光等各面向，打造花蓮無毒有機農業城鎮。

徐榛蔚說，縣政不斷推動發展有機農業，目前花蓮已成為全國有機大縣，盼未來能成為全國有機首都，結合休閒、農業、旅遊及觀光等各面向，打造無毒有機農業城鎮，讓民眾吃得安心、健康。

花縣府有機農業促進專案辦公室也於6月22日評選出花蓮有機農業形象標誌設計競賽活動，由陶一山先生以綠色系及一顆米粒的外型設計圖拔得頭籌，獲得獎金10萬元；第二名為牟善珺，獲得獎金5萬元；第三名為鍾譯左，獲得獎金2萬元。

(中時 )