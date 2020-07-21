最美風景／暖司機主動助身障者搭公車 她淚謝「讓我們可獨立進出」

台灣最美麗的風景，台北市士林一名曹小姐，因患有先天性小兒麻痺後遺症，使得雙腳行動不便，外出除了電動代步車外，較遠距離需搭乘大眾運輸。日前她將客運司機主動幫忙上公車的事件經過，分享到地方社團便引起熱議討論。曹小姐獨家接受《中時新聞網》訪問表示「感謝司機讓我們可以獨立進出。」

首都客運司機主動協助身障者順利搭公車，網友讚爆有愛心。(照片/游定剛 拍攝)

日前曹小姐獨自外出，原計畫自行前往目的地，但沒想到，台北首都客運255線路劉姓司機見狀，便主動詢問「是否有需要搭乘?」曹小姐表示，那站牌設計不好不便上車，加上時常有違規停車，所以想說自己坐輪椅過去，但司機看到我，馬上打開車門，問我要不要搭車。

身障者劉小姐平時以電動代步車為交通工具。(照片/邱子軒 拍攝)

回想起當天狀況，曹小姐表示，因車站牌前有違停的車輛，客運司機多次倒車後，將車子停放好最佳位置後才順利上車。對於司機主動暖舉，曹小姐坦言相當感動，一開始沒有想搭公車，我以為是搭到常搭的司機，原本想跟他打招呼，結果不是。

首都客運司機劉成光(左)、曾昱維(右)熱心助身障者上公車之舉，被網友大讚「最美麗風景」。(照片/邱子軒 拍攝)

樂觀、開朗的曹小姐，認為外界不理解身障人士，談起有次搭公車時，卻遭到同車乘客無情的指責批評「耽誤大家的時間」，她沒有難過或生氣，反倒擔心司機因此遭到投訴。而與曹小姐同樣搭乘255線路公車的身障者約有10位，友善與便捷的大眾運輸，加上司機主動、親切的協助幫忙，也讓身障朋友相當感動。

士林站站長李吉祥對於同仁的表現給予肯定。(照片/邱子軒 拍攝)

當天剛好載到曹小姐的劉姓司機表示「那天看到她在前門，我就詢問她要不要搭乘?」另一名曾姓司機則表示，曹小姐是他們的常客，一般在執行勤務時，遇到身障者也會主動停車、開門詢問是否有要乘車的需求?

首都客運士林站站長李吉祥表示，平時相當重視身障者的乘車安全，針對新進同仁，也會加強教育訓練，更對於主動服務乘客的同仁，會頒發獎金以玆鼓勵。

(中時新聞網)