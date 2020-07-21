苗栗縣執行全民防衛動員及災害防救演習，演練各項災時應變、災害搶救及復原重建等措施，提升救援能量，將災害損失降到最低。

全民防衛動員及災後防救（民安6號）演習21日在苗栗市河濱公園登場，參演單位包括環保署環境事故專業技術小組新竹隊、內政部空勤總隊、苗栗縣及台中市、彰化縣消防局，及水、電、天然氣及通訊等29個單位計417人，動員70輛次各型車輛及2架次直升機。

參演單位演練模擬因強降雨對縣內山區及低漥地區造成災情，在豪雨暫歇後三義斷層帶又發生規模6.0的地震，釀成火警、翻車、橋梁斷裂、維生管線爆裂、化學工廠氣體外洩、歹徒持刀搶奪民生物資等狀況，參演單位依序疏散居民、吊掛砂包並動用大型抽水機鞏固堤防，撲滅火勢搶救傷患，出動毒災聯防小組偵測清理毒氣，警方迅速制伏歹徒等，空勤總隊支援兩架次直升機，偵查災區將影像回傳到指揮中心，再運送民生物資深入災區補給；另有2架無人機即時提供影像，大幅提升災害防救效率。

21日苗栗縣長徐耀昌慰勞汗流浹背的參演人員，並感謝中央官員蒞臨指導。他表示，在無法預測天然災害之際，事前的防災工作相當重要，平日充分的整備與演練，強化政府防救災能量，提高大眾居安思危意識，有效疏離避難，才能將災變損失和傷害降至最低。

(中時 )