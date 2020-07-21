謝佳見近期經營Youtube頻道，20日首播台東一日遊影片，由同門藝人顏毓麟開車自駕，一路上說說鬧鬧，吃遍台東市區知名美食，兩人還牽手一同在海邊拍照，還開玩笑在影片寫上「BL新劇CP」，讓粉絲在留言敲碗說還想看更多。

大夥一早從民宿出發，至租車地方後，由駕車新手顏毓麟開車上路。顏毓麟個性十分容易緊張，居然忘記開車起步要打到哪一檔，讓全車的人都驚呼：「嚇出一身冷汗」，更讓副駕駛謝佳見嚇到語無倫次、左右不分，明明左轉卻一直說成右轉，同行友人開始擔憂兩位駕駛與副駕技術。

聊天中得知謝佳見不敢吃臭豆腐，顏毓麟便帶著大夥直奔台東知名臭豆腐店，直呼要謝佳見試吃嘗鮮，在眾人期盼下，總算吃了一口的謝佳見崩潰說：「我真的受不了那個臭味。」

當兩人聊天時聊到台南美食時候，身為台南人的顏毓麟分享他的美食煎炸哲學，不僅愛吃煎、炸食物，聊到他愛吃的家鄉甜食時候，也讓謝佳見聽完不禁開口：「難怪你這麼甜！」，直接開撩起顏毓麟，讓顏毓麟瞬間臉紅又害羞。

吃飽喝足後繼續前往海邊的兩人，不僅與Taitung英文字樣合影，更在海邊拍攝一系列勾肩照片，甚至還直接牽起手來並相互凝視，也讓喜愛謝佳見的粉絲大吃醋，直呼趕快放開他的手，不過粉絲也期待兩人下次拍攝影片，是否會有全新火花。

謝佳見和顏毓麟赴台東一日遊。（藝和創藝提供）

(中時 )