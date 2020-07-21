彰化縣秀水鄉彰鹿路旁一處兩層樓民宅，21日傍晚傳出男子與3名子女陳屍二樓臥房內，房間門禁閉，房內並有燒炭痕跡。
根據了解，41歲詹姓男子與妻子離異多年，育有就讀高一兒子、國二女兒與小一兒子等的三名子女；近日因為放暑假，
傍晚家屬發現聯絡不上詹男，帶警消破門而入，驚見四人皆已沒了生命跡象。
人在住院的詹母得知憾事，趕忙向醫師告假返家探視，手臂上還貼著點滴針頭就趕回家裡，見到兒子與一手帶大的小孫子，成為冰冷的身體，哀痛悲憤不已，面對現場媒體不願多談，僅氣憤的說兒子要就走自己走，竟然連孫子都給我帶走。詹父則感嘆，兒子沾染毒品之後，整個家都變了調。
警方表示，初步調查，四名死者均陳屍在二樓臨馬路的房間，現場並無外力介入，排除他殺。彰化縣政府社會處表示，經了解該家庭並非列案的高風險或高關懷家庭，也非列冊的中低收入戶，對於發生不幸感到遺憾。
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