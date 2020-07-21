iRent共享汽機車營運範圍已布局6都，為營運範圍最廣的共享機車業者。即日起攜手宜蘭佛光大學，成為首家前進宜蘭的共享機車營運商。iRent共享電動機車在宜蘭的營運範圍包括佛光大學校區和市區宿舍，未來也有望開放至礁溪市區。

為提升校園行車安全，iRent於佛光大學校內的電動機車與交通部「聯網智慧機車安全暨共享場域試驗計畫」結合，藉由聯網技術與車載無線射頻辨識(RFID：Radio Frequency IDentification)裝置，於校園內採用智慧機車安全警示系統，可自動偵測前方路況並於儀表板亮燈提示，讓騎乘者可提早反應，有效降低意外發生機率。

不管是校內師生或到學校觀光的旅客，都可騎乘環保的共享電動機車，享受校內美景。iRent表示，自7月17日至10月16日的試營運期間，推出前6分鐘基本費用1元、第7分鐘起每分鐘1元的佛心優惠價，讓民眾可輕鬆暢遊佛光大學。

(中時 )