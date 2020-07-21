美國前駐中國大使包可士（Max Baucus）今天（21日）預計，如果前副總統拜登贏得總統大選，美陸關係可能會改善，但緊張局勢將依然存在。

在2014年和2017年出任駐華大使的包可士在接受美國CNBC的訪問時認為，外界更容易就拜登的想法與舉措預測，拜登預期也會使用常規外交管道並採取平靜的態度處理外交事務，美陸關係也可能會變得更好。

不過，包可士認為，隨著中國大陸現已是正在崛起的大國，陸美之間將繼續存在促使關係緊張的因素。

(中時 )