美國前駐華大使：若拜登當總統 美陸關係或會改善 19:522020/07/21 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國前駐中國大使包可士預計，如果前副總統拜登贏得總統大選，美中關係可能會改善，但緊張局勢將依然存在。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前駐中國大使包可士（Max Baucus）今天（21日）預計，如果前副總統拜登贏得總統大選，美陸關係可能會改善，但緊張局勢將依然存在。 在2014年和2017年出任駐華大使的包可士在接受美國CNBC的訪問時認為，外界更容易就拜登的想法與舉措預測，拜登預期也會使用常規外交管道並採取平靜的態度處理外交事務，美陸關係也可能會變得更好。 不過，包可士認為，隨著中國大陸現已是正在崛起的大國，陸美之間將繼續存在促使關係緊張的因素。 (中時 ) #拜登 #美陸關係 #包可士 #美國前 #駐華大使 也許您會感興趣 推薦閱讀 股市Ｖ彈以來最關鍵轉折 沙盤推演 09:002020/07/17 雜誌 川普選情告急 民調落後拜登15％ 04:102020/07/17 兩岸要聞 「金融巨鱷」千金挺 拜登Q2募款首超川普 22:332020/07/17 財經 金融巨鱷助陣 拜登季度募款首勝川普 索羅斯個人捐款金額達50萬美元 04:102020/07/18 全球財經 如果川普敗選 04:102020/07/18 時論廣場 人幣頻闖6字頭 下半年穩中有升 04:102020/07/20 產業財經 干預美大選 拜登點名陸俄 04:102020/07/20 國際大事 民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果？ 06:422020/07/20 國際 川普狠批拜登 會毀掉美國 04:102020/07/21 國際大事 瑞銀：無論誰當美國總統 「去中國化」沒有回頭路 13:042020/07/21 財經 國際熱門新聞 離奇！巨乳性愛學家「全身赤裸」慘死五星飯店...身旁放名牌包、連身裙 - 國際 民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果？ - 國際 歐盟峰會火爆達成25兆刺激協議 馬克宏川普附身 領袖互嗆大暴走 - 國際 美對TikTok終於動手！他們全都不准用了 - 國際 才說過大陸是威脅 美國防部長艾思博：盼年底前訪陸 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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