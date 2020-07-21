亞太電信宣布，攜手網路軟體解決方案大廠IP Infusion，簽訂合作協議書，採購數千台5G白盒蜂巢基地台閘道路由器)，與5G電信白盒解決方案業者UfiSpace共同協力，由鴻海科技集團子公司富鴻網進行電信基礎工程，深度整合軟硬體資源，聯手佈署新世代5G網路，打造新型態開放式網路架構，成為台灣第一家導入電信白盒的電信商，引領5G技術變革，提供亞太電信百萬用戶最佳5G網路品質。

傳統電信設備架構由多樣設備組成，各設備均搭載專屬的軟硬體，執行網路特定功能。而現今5G開放架構，讓軟硬體架構由封閉走向開放，打破既有電信設備商的寡占，透過雲端化、虛擬化，讓電信網路介面更開放，從而提升整體效能。據國外數據，美國AT＆T報告即指出，透過開放式網路解決方案有效降低成本，高效發揮硬體效能。

亞太電信技術長高尚真表示，因5G特性，基地台布建須更密集，建置成本更高昂，而5G其高頻寬、低延遲與大連結特性，並整合人工智慧、物聯網、大數據等技術，加速各產業垂直領域應用的推動，帶來無限商機，對電信市場是一個很大的轉捩點。

為應付多元應用服務需求，網路架構也應顛覆傳統，如本次亞太電信攜手多方單位所採用支援SDN的白盒方案即被視為新一代的架構，期望以全新開放式虛擬架構，打造靈活、高彈性的網路生態系統，提升網路使用效能，帶動多元與創新的服務讓用戶可以對5G更有感，以更靈活的方式搶占新商機，帶動台灣5G上下游供應鏈發展。

(中時 )