外媒報導，美國商務部當地時間7月20日把「與新疆侵犯人權有關」的11家中國公司列入被制裁「實體清單」。此次的11家公司名單涉及A股上市公司有歐菲光、碳元科技、華大基因、今創集團。

實體清單是美國商務部用來限制對外國實體出口的貿易的黑名單，這些企業及機構和個人被美國列入實體清單後，美國政府即可根據《出口管理條例》限制對這些機構出口、進口或轉口。

據悉，華大基因下屬兩家公司因涉嫌協助採集少數民族群體的基因，進行DNA遺傳分析而遭到制裁，其他9家給出的理由則是涉及「強制勞動」。

大陸外交部發言人汪文斌21日表示，美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關的中國企業列入實體清單，這違反了國際關係的基本準則，干涉中國內政，損害中方利益，中方對此堅決反對。

汪文斌還說，敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業的合法權益。

(旺報 )