資深媒體人董智森。 （取自「觀點 小董真心話」直播）

國民黨以駐印尼代表處電文指控總統府祕書長蘇嘉全及其姪子蘇震清立委赴印尼疑謀私利，蘇嘉全今委託律師提告國民黨王育敏、羅智強、游淑慧3人。羅智強也表示，蘇嘉全既已提告，那就法庭見，他也做好坐黑牢的心理準備。而資深媒體人董智森也預測訴訟結果。

羅智強在臉書表示，誰不知道民進黨清算追殺的能力，今天公務部門寒蟬效應早就形成，所以他不意外外交部不敢公布公文。有人願意當深喉嚨揭發此電文，在民進黨全面執政、全面霸道的今天，這樣的勇氣，已十分不易。

但是，羅智強認為，連自由時報都掌握消息說「電文為真，日期誤繕」，外交部的「不證實」

不就是「證實」自由時報說的的「電文為真」？更何況，這封電文已經解密，透明公開是政府的義務，不是政府想怎樣就怎樣的權力！

羅智強也強調，他也已有坐黑牢的心理準備，在這一黨獨大，隻手遮天的時代，既決定挺身而出，他早有犠牲一切的決志。

資深媒體人董智森對此評估，以他的經驗，如果承辦的檢察官是「正常」的檢察官，沒有政治色彩，他可以說結果就是「不起訴」。因為羅智強等人開記者會所講的，是根據外交部密電，是印尼代表處發給外交部的密電。

董智森質疑，蘇嘉全與蘇震清只要解釋一件事情，那封密電是真是假？外交部應該出來講，是真是假？外交部只要敢講，就去告外交部偽證。

(中時新聞網)