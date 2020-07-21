英國宣布將禁用華為後 法國表態了 20:022020/07/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國財政部長勒梅爾表示，法國不會禁止華為在法國投資5G。（取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國上周宣布將禁用華為後，其他歐洲國家對待華為的態度也受到關注。路透21日最新消息說，法國財政部長勒梅爾表示，法國不會禁止華為在法國投資5G。 在英國做出決定之際，路透報導稱，歐盟國家對華為施加更嚴格限制的可能性正進一步加大，而根據各國表態，法國已經排除完全禁止華為的可能性，而德國聯邦政府發言人14日表示，德國暫時不會把華為排除在5G建設之外。 路透分析並稱，一些歐洲國家的態度可能很大程度上取決於德國的看法。 (旺報 ) #華為 #法國 #國家 #路透 #德國 #英國 #歐洲 #歐盟 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 台海開戰？林郁方：近幾月可能性增加 飛彈突襲擋不住 - 兩岸 英國宣布將禁用華為後 法國表態了 - 兩岸 - 旺報 棄美聯中：俄宣布與陸合建月球基地 跟美NASA打對台 - 時政 陳孔立：急功近利的武統是對台灣歷史與和平統一方針的無知 - 兩岸 兩岸難解封 台商掀返陸潮 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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