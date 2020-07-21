英國上周宣布將禁用華為後，其他歐洲國家對待華為的態度也受到關注。路透21日最新消息說，法國財政部長勒梅爾表示，法國不會禁止華為在法國投資5G。

在英國做出決定之際，路透報導稱，歐盟國家對華為施加更嚴格限制的可能性正進一步加大，而根據各國表態，法國已經排除完全禁止華為的可能性，而德國聯邦政府發言人14日表示，德國暫時不會把華為排除在5G建設之外。

路透分析並稱，一些歐洲國家的態度可能很大程度上取決於德國的看法。

(旺報 )