台南市長黃偉哲（右二）盼水交社不只是眷村，還是文化藝術基地。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

原為眷村的水交社文化園區今年首度舉辦「水交社晴空藝術節」，打造園區成為城郊藝術展覽及親子藝文好去處。台南市長黃偉哲今（21）日主持開幕式及表演活動，宣布8月1日隆重登場，盼水交社不只是眷村，還是文化藝術基地。

黃偉哲表示，水交社文化園區自去年12月開幕後，成為了全台南市民的共同回憶，具有空軍、眷村、台南元素，歡迎全國各地的好朋友一同細細品味。

台南市政府文化局長葉澤山表示，水交社晴空藝術節系列活動包含晴空劇場、親子活動與晴空市集3大主題，有故事工廠演出戲劇《變聲偵探》、互動遊戲「泡泡互動魔法學園」、「我是飛官」飛機射遠比賽、「雷虎小兵闖天關」、「晴空大冒險」歡樂氣墊遊戲等，適合全家大小親子共同參與。

除了開幕演出外，首屆「晴空劇場」也邀請在地的安琪藝術舞蹈團、迪迪舞蹈劇場、大唐民族舞團、蘭陵芭蕾舞團、靈龍舞蹈團、麥提舞團、曙光種籽舞團等7支優質舞團，每周末接力演出。

此外，「晴空市集」將於8月8日起連續2周末登場，在園區濃濃日式氛圍下，著和服、穿旗袍同樂各有風味。市集也將販售超夯文創美食，包括：樂搞雞蛋糕、吐司盒子、陽光鳥蛋等輕食餐飲，及最具眷村味的軍備局紀念品。

(中時 )