科技股帶頭領漲下，澳洲S&P/ASX 200指數21日大漲2.6％到6,156.3點，攀上5周來新高。新冠病毒疫苗問世希望日益濃厚，加上澳洲政府宣布延長經濟紓困措施，12大類股周二齊揚，帶動澳股大盤指數及單日漲幅皆創6月16日來新高。金融科技巨頭Afterpay飆漲8％，寫下歷史收盤價75.05澳元，引領科技股勁漲5.7％。

(工商 )