軟體大廠訊連科技（5203）21日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎與美國Municipal Parking Services（MPS）合作，於MPS全新開發的Sentry Health Kiosks智慧健康偵測站中，導入臉部辨識偵測功能，且就算連用戶戴著口罩也可以順利辨識。

MSP為為智慧停車系統廠商，而Sentry則是MPS致力開發的全新智慧平台系列，可應用於各種智慧城市場景如安控、門禁等情境，且進一步記錄數據。其中Sentry Health Kiosks智慧健康偵測站是MPS為零售、製造業、公共場合、教育機構及運動、娛樂場所等企業所打造的整合偵測、門禁及安控的全新解決方案，其功能包含偵測體溫及感應式手部消毒。

訊連表示，導入訊連FaceMe臉部辨識系統之後，Sentry智慧健康偵測站可在非接觸狀態下，偵測人員體溫以及是否正確配戴口罩。此外，也可記錄人員透過點頭、搖頭等動作回答的基礎健康問題。同時也能檢視人員配戴口罩與否，或是口鼻露出等不正確配戴方式，為提供消毒、人員管制、數據記錄等功能的一站式解決方案。

訊連科技黃肇雄執行長表示，新冠肺炎全球疫情尚未趨緩，進入後疫情時代，口罩配戴、健康數據偵測將是各式企業及公共場所的共同需求。

訊連表示，FaceMe主要是針對邊緣運算裝置開發的臉部辨識引擎，與連網式的臉部辨識相比，FaceMe能提供更精確、即時、安全的臉部辨識。透過訊連的技術，FaceMe也可運行於各式硬體平台，除搭載GPU的高效伺服器、工作站及個人電腦外，也可於運算效能較低的低功耗處理器、嵌入式IoT平台及行動裝置運行，適合IoT/AIoT開發商，及系統整合商於各式硬體及解決方案中導入臉部辨識技術。

訊連今年已邁出轉型低谷期，加上今年上半年新冠肺炎帶動遠距商機，幫助訊連在疫情期間持續成長，累計訊連上半年營收7.73億元，年增14.2％，本（7）月28日將召開法人說明會，說明第二季業績表現以及下半年營運展望。

(工商 )