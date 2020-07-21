受到新冠肺炎疫苗研發獲得突破性進展以及歐盟的復甦基金達成協議的刺激，周二市場資金進一步湧向風險性資產，摜壓美元持續走弱，美元指數下探逾4個月新低。

追蹤美元對主要貨幣表現的美元指數盤中一度跌約0.2％，來到95.62，創3月9日以來最低。美元對歐元貶約0.2％，來到1.1470美元，同為4個月最低；美元對英鎊更重貶0.4％，下探1.2716美元的1個多月新低。

荷商安智銀行分析師發表研究報告指出，「今天市場消息面有歐盟復甦基金達成協議，以及牛津大學的新冠肺炎疫苗臨床試驗有突破性進展，整個市場投資氛圍仍有利於風險性資產，造成國際美元偏弱，對10大對手貨幣全面走貶。」

澳洲聯邦銀行外匯分析師卡波索（Joe Capurso）表示，「歐洲就經濟復甦基金達成協議可支撐該地區的成長，同時讓全球經濟展望好轉。」

德國商業銀行分析師雷奇特（Esther Reichelt）則表示，「歐盟復甦基金協議的內容其實與市場預期差不多，歐元接下來能否續漲將取決於疫情的發展以及經濟復甦的表現。」

專家指出，短線包括技術面與籌碼面確實都對美元不利，不過全球疫情其實仍持續升溫，若是疫情再度影響全球經濟解封，不排除市場投資氛圍再度轉由風險趨避占上風，屆時美元將可受惠於避險買盤回流止跌反彈。

由於美元走弱，商品貨幣全面揚升，澳元大漲0.5％，至0.7049美元，為6月10日以來新高。

澳洲央行總裁洛威指出，澳洲的貨幣政策若有必要將盡可能拉長維持寬鬆環境的時間，他還強調，他雖然樂見澳元走貶，澳元從3月低點已經強漲近30％，而這波漲勢主要是由基本面所支撐。

此外，麥格理銀行則以美國總統大選民調川普落後為由看空美元後市，預估美元在今年年底大選前都看跌。

(工商 )