「卓越五星（五星＋）」飯店揭曉，天成飯店集團旗下位於花蓮瑞穗的度假酒店「瑞穗天合國際觀光酒店」，以及坐落於台北市大直河岸的「台北美福大飯店」，經過觀光局評鑑，從硬體建築設備到軟體服務品質皆拿下了高分成績，並於今日由交通部長林佳龍舉行頒發儀式，肯定兩家飯店在提供卓越旅宿體驗上的努力。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假酒店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯／金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團旗下悅椿Spa合作之複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

坐落於台北大直河岸的台北美福大飯店距離松山機場僅10分鐘車程，以典雅昂然之姿，俯瞰台北市區。廿五層樓高的雙穹頂式建築，飯店位於一到九樓，全館規劃126間客房與20間套房，融會了東西方風格；5間精心打造的主題餐廳、1間酒吧及1間烘培坊，充分發揮關係企業—美福國際引以為傲的餐飲資源，將最頂級的選材及最道地的美味端呈上桌。

兩家飯店為共同慶祝榮獲卓越五星的殊榮，聯手推出「瑞穗天合國際觀光酒店X台北美福大飯店-卓越極致三天兩夜住房專案」，即日起至2020年12月29日，入住瑞穗天合國際觀光酒店的奢華獨棟Villa「格蘭雅緻別墅」，和台北美福大飯店優雅貴氣的「皇家套房」，雙人入住，二泊四食專案價39,900元＋10％，總價值126,000元＋10％，一次體驗兩家「卓越五星」等級住宿服務，來趟台北、瑞穗雙城遊。

(中時 )