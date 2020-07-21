振興三倍券才發沒多久，文化部加碼12億，推出200萬份可用於藝文消費的「藝FUN券」，共計300萬人註冊成功，並於21日中午12點，已抽出210萬位獲獎幸運兒。不過有民眾反應，該抽獎登錄必須透過手機APP，且一門號僅能登記一份，而家裡小孩、老人家都沒用手機，權益因而受損，質疑政府不公平！

中市大里區立仁里長鄭伯其表示，有里民跟他訴苦說，家中爸爸、媽媽，年紀已經超過70歲，及二位國小生，四人都沒使用手機，所以沒有手機門號，但申請藝FUN券要採用APP下載登記，且一個手機門號只能申請一份，但文化部明明說，持有身分證或有居留證的非本國籍配偶皆可申請，這樣家中四人沒手機的家人根本無法申請！是否政府廣告不實？欺騙人民？

鄭伯其表示，長輩也許沒藝文需求，但小朋友一定有，文化部根本急就章，該民眾也有電聯文化部詢問，得到的答案表示還有第二波。鄭伯其質疑表示，第一波就已經花了12億，藝FUN券面額一份600元，原定計劃是200萬份，這樣就12億了，但實際卻抽出210萬份，如果加上第二波，請問是不是又要追加預算。

鄭伯其接著說，根本的問題是，政府才推出振興三倍券，有的人甚至還沒領到，效果如何也還不知道，四大部會（文化部、教育部、農委會、客委會）就急著發加碼振興券，是在花錢買人心嗎？奉勸民眾不要這種小確幸，這根本是我們自己的錢，甚至是我們未來的錢，光今年到現在，紓困、振興這些就已花2、3兆了，等於台灣2千3百萬人，1個人要負擔10幾萬，有為的政府是要為國家、人民創造更多機會尋求利益，而不是一直在花人民的納稅錢在收買人心！

(中時 )