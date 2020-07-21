政府推出振興三倍券刺激經濟，拚活絡市場，特別排除疫情期間業績反而逆勢成長的電商通路，其中也包含了外送業。不過一名外送員卻在網上訴苦，表示客人結帳想用三倍券付款，他表明立場拒絕後卻遭客人無情給予負評，感受很差。

該名外送員在臉書《爆怨公社》上表示，跑單到將近凌晨十二點多，本來已打算送收工，但後面又突然來一張單，「本來想棄單，但怕客人會餓到，還是前往取餐配送。」不過送餐到府後，客戶卻拿一張200的振興券與60元零錢要結帳，讓他當場傻眼。

原PO告知，「不好意思！公司規定我們不能收振興券！」房子裡頭的女生聽到後立刻從椅子上跳起來，大聲說「屁勒！早上的外送員就有收！」氣噗噗地和原PO爭執，不過外送員也只能委婉的告知「不好意思！公司規定的，別人收是他個人私下行為，真的很抱歉！」結果，隔天原PO就發現多了一個負評，感覺很悶。

貼文一出，很多人認為，既然政府都規定不符合使用範圍了，不收很合理，真的收了話也無法去銀行兌領。網友紛紛表示「我是不會收。收的是自己要用的」、「 很多奧客會騙人，說別家都能你們家就不能，明明官網都有公告」、「別在意，相信她對上一個外送員也講了一樣的話。」但也有人認為，既然客人想給，就拿吧！其實三倍券反而比較好用「我還是會收欸。但我不會找零錢。因為也比較值錢」、「你太耿直了，200振興券很好用耶，拿去吃爭鮮能吃8盤，傻傻的⋯」。

外送員依公司規定拒收客人的三倍券，結果，隔天發現多了一個負評，感覺很悶。（摘自爆怨公社）

(中時新聞網)