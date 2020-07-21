台南市政府警察局歸仁分局19日晚間21時許，接獲110轉報高雄市自殺緊急協尋通報，一名吳姓女子駕駛白色自小客車，因故離家欲輕生，經撥打行動電話後，顯示位置在台南仁德區中洲一帶。歸仁分局大潭所副所長、員警獲報後，立即前往尋找，並發現白色客車在中洲大橋橋墩旁，經警方安撫後，吳女最終由家人帶回照料。

歸仁分局大潭所19日晚間接獲協尋通報，表示一名吳姓女子自高雄駕駛自小客車至仁德區中洲一帶，有意輕生。大潭所副所長王國興及員警林傳堯獲報後，隨即前往中洲地區搜尋，並於中洲大橋橋墩旁發現該輛通報自小客車。

吳女當時坐在駕駛座內，雖意識清楚，但情緒相當激動，始終拒不開門，副所長與員警一面安撫，一面通報消防局救護車、家屬到場。經副所長努力安撫下，吳女終於開門，並稱有吞服鎮定藥物，由於吳女拒絕送醫，經消防局評估無生命危險後，交由家屬帶回照料。

歸仁分局長楊慶裕呼籲，人生總有許多關卡要克服，面對挫折及失望時，如果周邊家人朋友多關心，即可避免憾事發生。

(中時 )