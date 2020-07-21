八德警分局警員林季巖（左至右）、李萱瑩、林夢庭、林士喆合影留念。（八德警分局提供／蔡依珍桃園傳真）

八德警化身「耶問」喊打十個倡反毒

八德警分局因應春春專案拍攝犯罪預防宣導短片，找來分局同仁挑大樑演出，模仿電影葉問招牌台詞，喊出「我要打10個」、「我要吃10個」、「我要唱10首」，呼籲青年學子以運動、音樂、藝術及品嚐美食來排解壓力，拒絕毒品誘惑。

八德分局所製作反毒宣導短片，由平日維護轄區治安的年輕警員擔綱演出，用幽默逗趣的拍攝手法來探討現代人面對壓力該如何處置，像是「耶問」說「我要打10個」、模仿以大食量著名的Youtuber「芊芊」高喊「我要吃十個」，模仿五月天主唱「啊信」則說「我要唱10首」，最後再以錯誤示範的「阿巖」喊「我要吸10包」，嚴正駁斥，呼籲拒絕毒品誘惑。

參與拍攝的四維派出所警員林夢庭笑著說，自己剛從警不久，也沒想到會有拍攝宣導短片的機會，面對鏡頭還是會害羞不好意思頻頻NG笑場，參與的同事們都覺得有這次的經驗很難得也都很珍惜，整部宣導影片就在歡笑中拍攝完成。

參與演出的派出所同仁林夢庭、林季巖、林士喆及李萱瑩最後也用談話的方式，向涉世未深的青少年宣導，千萬不要被毒品吸引而染上毒癮，容易遭毒品人口利用，因為一染上毒癮就可能會遭犯罪集團利誘、脅迫而被迫淪為共犯，甚至為了金錢而做出不可挽回的犯罪行為。

八德警分局期待早期灌輸青少年反毒觀念，趁早矯正青少年不當習慣，務必讓青少年遠離毒品、拒絕毒品誘惑及迫害，培養正確觀念及興趣，共同迎向美好人生。

(中時 )