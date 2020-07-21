街口集團近期甫推出「街口託付寶」服務，不過與主管機關的溝通似乎不太順利，演變成「各說各話」的局面。20日街口託付寶才正式上線並表示「一切合規」，21日傍晚又遭金管會證期局打臉「並未核准託付寶架構」。對此，街口執行長胡亦嘉無奈表示，其實已與證期局溝通多次，甚至21日早上才至證期局解釋了一個半小時，證期局也確認並未違法，胡亦嘉表示，若主管機關明確提出哪裡違規，將配合處理。

胡亦嘉說明，「街口託付寶」是街口電子支付、街口投信、街口金融科技（簡稱街口金科）3家公司一起提供的服務。街口投信為金管會證期局管，負責的是基金發行，符合主管機關規定。街口電支則為金管會銀行局管轄，負責用戶的金流，街口金科則與客戶為借貸關係，為經濟部管轄。

為何要3家公司一起合作？傳統來說，要贖回基金時需要2～3天的時間，但若是透過託付寶，用戶想要贖回時就無需等待。街口金科將先借款給用戶，舉例來說，用戶贖回基金2萬元，將由街口金科先借給用戶2萬元，等贖回款項入帳後，用戶再將2萬元還給街口金科。

對於證期局表示「並未核准託付寶」，胡亦嘉則回應，託付寶這項服務為3家公司一起提供，基金買賣只是整體託付寶服務的一環，這一部分為證期局管轄，他強調，街口投信僅提供基金申購、開戶等業務，這部分完全符合規定。借貸業務為街口巾金科負責，金流為街口電支負責，強調「託付寶只有部分需要證期局核准，不懂說託付寶架構沒有被核可是什麼意思。」

胡亦嘉也強調，為取得金管會同意，已多次積極與金管會溝通，並持續思考其他可行的模式，現行的運作模式不同於以往，現在是建立在基金估值上，依照金融市場的重要參數演算模型，預估基金的增長率，因此無違反任何銀行法。胡亦嘉表示，託付寶服務目前已上線，業務將持續進行，同時也將持續與證期局溝通。

(工商 )