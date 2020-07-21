振興三倍券15日上路，哪些銀行的金融卡可以在ATM領取三倍券回饋2,000元現金？政府最新公布，共有台銀、土銀、合作金庫等40家金融機構可透過其簽帳卡在ATM提領現金。

振興三倍券官網公布最新資料顯示，國內主要的銀行，都可於ATM提領現金，包括一銀、彰銀、華南銀、國泰世華、聯邦銀、中信銀、玉山銀等40家。

對於哪些銀行的金融卡可以在ATM領取三倍券回饋？及ATM服務據點？三倍券官網顯示，目前共有40家發卡單位加入，全台可提領三倍券回饋的ATM據點約有1萬4,000多台，具體的銀行清單與相關資料，只要進入官網（3000.gov.tw），點選首頁的「常見問答」選項，就可找到。

振興三倍券的數位券消費滿3,000元後，回饋2,000元，至於回饋方式，信用卡是回饋到帳戶，電子票證可透過滿額後超商靠卡回存、電子支付則是回饋到支付工具上，為了方便民眾領取現金回饋，三倍券官網又公布了40家金融機構可在ATM直接提領現金回饋，且支援銀行陸續增加中。

(工商 )