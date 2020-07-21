為了振興經濟，三倍券上路後，政府緊接著又推出一系列的農遊券、動滋券和藝FUN券等福利，然而身分證尾數1、2、6的人卻沒有資格領取600元藝FUN券，引發爭議。對此有網友詢問，自己有領取資格，卻忘了註冊該怎麼辦，鄉民紛紛留言獻計，更有人表示「只好拿身分證去笑126次等乾爹了」。

網友在PTT八卦版PO文詢問「沒跟到藝FUN券怎麼辦？」，他表示等著領三倍券時，接連又冒出農遊券、動滋券和藝FUN券，已經快被搞混，得知自己身分證有中獎，想說上網去註冊，才發現已經停止註冊了，實在不知道該如何調適心情。

鄉民們紛紛留言：「只能拿身分證嘲笑126的次等乾爹囉」、「你只能等動滋券了」、「唉，今天才知道藝FUN券，還搞出126之亂，笑死」、「126=國家認證的邊緣人」、「錢發得超突然，一下就截止搞屁」、「126都沒哭了你哭啥」、「發前還要人民做功課，是當大家有多閒」、「繳稅金沒拿到福利，可憐吶」。

(中時新聞網)