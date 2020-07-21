經交通部觀光局嚴格審核獲得「卓越5星」（5星＋）標章的花蓮瑞穗天合國際觀光酒店、台北美福大飯店，兩大本土飯店品牌於今日聯袂參加頒發儀式；針對軟硬體設備、服務品質、旅宿體驗等項目作評鑑，一般5星飯店總分需750分，而去年增列「卓越5星級旅館」的獎項，榮膺殊榮的飯店的建築設備及服務品質兩項總分須達875分，可說十分難得。

全台目前唯二獲得5星＋的花蓮瑞穗天合、台北美福大飯店，為歡慶榮獲卓越5星評鑑，聯手推出「瑞穂天合國際觀光酒店x台北美福大飯店-卓越極致三天兩夜住房專案」，即日起至12月29日，入住瑞穂天合國際觀光酒店的獨棟Villa「格蘭雅緻別墅」以及台北美福的「皇家套房」，雙人入住2泊4食，原價2晚住房12萬6000元＋10％，優惠專案價3萬9900元＋10％。

天成飯店集團董事長張茂松表示，很榮幸參加星級評鑑能在眾多星級飯店中脫穎而出，得到台灣第一批5星＋的殊榮，難得2家飯店都是本土品牌，希望讓國際看見台灣優質的5星飯店。他認為，飯店是石頭跟人的結合，石頭是指飯店的建築、硬體設施，人則是每位員工提供優質的軟體服務，這兩樣缺一不可。

榮獲網友票選2019全台最美飯店的花蓮瑞穗天合，為國内首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黄金湯及水樂園、Spa會館（Angsana Spa），整體設計走南歐莊園風，坐擁瑞穗美景山林，吸引親子家族訂房走訪，也因如此，至9月底前近乎滿房。

以牛肉肉品起家的台北美福表示，暑假檔期推出一泊三食的住房優惠，每逢週末、連假住房率極高，且多為大台北區的遊客，目前平日訂房仍有努力空間，希望外縣市遊客能轉移旅遊焦點，來台北進行一場輕旅遊，因位處大直河岸、距離松山機場約10分鐘車程，交通極便利。

台北美福全館規劃126間客房與20間套房，及國內首創360度環屏連動螢幕，適合提供商務人士舉辦大型會議、宴席，於2016跟17年獲得世界奢華酒店跟世界旅遊酒店組織的獎項，館內5間主題餐廳、酒吧及烘培坊各1間，餐廳包括彩匯自助餐、潮粤坊、晴山日本料理、米香及GMT義大利餐廳，獲得饕客極高的評價，先前台北旅展推出的餐券也是熱銷，建議民眾能趁5星＋兩大飯店的優惠，感受「卓越五星」飯店的舒適環境、頂級服務。

交通部長林佳龍表示，近期國旅大爆發，但遊客集中於離島、宜花東地區，以往台北都會區的飯店業者，主要客群為外籍旅客，疫情解封後住宿率仍偏低，未來將赴行政院提交紓困3.0的預算案，對這些旅宿業者的員工的薪資進行補貼。

(中時 )