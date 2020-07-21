「鯊魚機」將長駐台南，打造德陽艦園區成為陸、海、空兼具的軍事迷聖地。（李宜杰攝）

S-2T反潛機由亞洲航空運送。（李宜杰攝）

S-2T反潛機有「鯊魚機」之稱。（李宜杰攝）

曾於台海2度偵測共軍潛艦的S-2T反潛機，2017年除役後，近日風光進駐台南德陽艦園區展示。由於此架反潛機頭以鯊魚樣繪製，因此也有「鯊魚機」之稱。21日為S-2T反潛機進駐記者會，負責運送機身的亞洲航空董事長盧天麟大方表示，未來將提供維護經費，讓「鯊魚機」長駐台南，打造德陽艦園區成為陸、海、空兼具的軍事迷聖地。

S-2T反潛機機身長達13.26公尺，翼展達22.12公尺，高度為5.33公尺，空機重達8310公斤，全機可乘載4人。為了運送反潛機，盧天麟坦言相當辛苦，必須將反潛機切割成3段，動用5台拖運車，才終於護送「鯊魚機」落址台南。儘管S-2T反潛機運送過程遭切割成3段，但今日亮相時仍氣勢十足，絲毫沒有毀損痕跡，讓同為軍事迷的台南市長黃偉哲忍不住稱讚「跟新的一樣！」

今日記者會有2位曾經駕駛S-2T反潛機的軍官蒞臨，其中一位透露，「鯊魚機」特別之處在於塗裝，上半部為海洋迷彩，下半部則是藍天色系，機身塗裝精緻，還可躲避敵人目視搜索。此外，已服役50餘年的S-2T反潛機，曾於1994、1998年偵獲共軍潛艦，守護台海有功，民眾可親赴現場欣賞，感受昔日光榮。

S-2T反潛機入駐德陽艦園區後，加上園區內原已展示的M5A1輕戰車、M8自走榴砲車，已成為兼具陸、海、空的軍事迷聖地。台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，配合此次活動，市府推出「台南軍事史」插畫摺頁地圖，由知名插畫家洪添賢設計，介紹台南各戰事遺址、及各大軍機設備展示共43個景點，民眾可按圖索驥，穿梭古今戰場。

(中時 )