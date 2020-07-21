日本料理一直在台灣消費者心裡佔有一席之地，於今年2月來到台北美福大飯店晴山日本料理餐廳服務的日籍料理長湯本誠，即日起推出「料理長特別推薦套餐」，結合壽司、炭火、鐵板、桌席及鍋物等5大主題的料理，饕客們好評不斷。

搭配美福嚴選的牛肉肉品，發揮晴山風格的日本料理，結合時令的海鮮和蔬菜，主廚推薦的「料理長特別推薦套餐」每日限量供應，每套3300元起，前菜提供滑嫩的「玉米豆腐」襯上魚子醬，用清爽烘托出魚子醬的濃郁滋味，並選用當令鮮魚刃出一塊塊肥美生魚片，正值夏季，首選油脂豐厚的鮪魚、肉質細嫩亦被稱作青甘魚的鰤魚，以及口感紮實的鯛魚，另外，特別擺上炙燒鰻魚與彈牙的活明蝦握壽司。在冷盤與熱菜之間，備有前湯暖胃，再擺著薄片牛肉的碗中，倒入清澈的柴魚高湯，入口芳醇四溢。

呈現日式經典美感的二之膳，將「山、海、川」3種元素融合於食材、盤飾到盛盤的器皿，以「炭烤紅喉」為主角搭配夏季的酸香楊梅和小青椒，「蝦真丈」有竹筍、烏賊和鮮蝦並裹上雲吞皮的蒸蝦丸，「赤貝小黃瓜卷」則將赤貝和醃製的小黃瓜裹成卷，加上「松葉蟹茶碗蒸」，最後一道為柚子爽口風味的「柿餅柚子卷」。

宛如日式庭院的特別主菜「鮑魚旨蒸佐翡翠醬」，以清蒸方式保留鮑魚原汁原貌，搭配雞骨、柴魚等燉煮的高湯，和青蔥燴煮的濃稠醬汁，最後「A5和牛排丼飯和蛤蠣味噌汁」以美福著名的牛肉搭配味噌湯，加上主廚特製的日式甜點。台北美福表示，目前饕客口碑相傳的「料理長特別推薦套餐」吸引不少消費者前來品嘗。

(中時 )