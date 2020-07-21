美國太平洋空軍公共事務部宣布，第37轟炸中隊(37th Bomb Squadron)的B-1B槍騎兵( Lancer)轟炸機，已部署到關島。37轟炸中隊的原駐地在南達科他州艾斯沃斯空軍基地(Ellsworth AFB)。
防衛部落格(Defence-Blog)報導，作為轟炸機特遣隊部署的一部分，約有170名機組員、後勤人員，跟隨2架B-1B轟炸機，一起部署到了關島的安德森空軍基地(Andersen AFB)，這是美軍印太司令部，對西太平洋地區的盟友，所表示的安全承諾。
B-1B在抵達關島前，還與日本航空自衛隊F-15J戰鬥機，先進行一起海上攔截演練。
B-1戰鬥機上一次部署到關島，是在今年5月份，德州戴斯空軍基地(Dyess AFB)的B-1B前來關島。
在美國與中國大陸關係惡化的局勢下，雷根號、尼米茲兩支航艦打擊群，於7月4日至5日在南中國海進行了演習。
(中時新聞網)
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