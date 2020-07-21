藝FUN券得主經今（21）日中午文化部直播抽出得主，凡有登記領取的民眾，只要身份證（居留證）字號末碼不是1、2、6就能領取藝FUN券。

文化部本預告將於今日下午3點陸續以訊息通知得主，讓得主能以驗證碼領取。但歷經幾小時，卻出現有人收到驗證碼，有人卻一直苦等不到訊息的狀況，對此，文化部也發表致歉聲明。

文化部表示，今日下午因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過30分鐘而無法領取「藝FUN券」的情形。

文化部表示，造成民眾不便與擔心，甚感抱歉。為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，明（22）日中午12點正式實施前，可以讓民眾收到驗證碼簡訊，順利領取藝FUN券，文化部保證，只要是有註冊成功且有抽到藝FUN券的民眾權益不受影響。

文化部加碼發行200萬份之藝FUN券，已於今（21）日中午公開抽出身分證（居留証）號末碼0、3、4、5、7、8、9者，總計共210萬7,883人獲得。

(中時 )