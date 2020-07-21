電商龍頭網路家庭（8044）21日除息，今年配息0.7元，21日開盤後即順利填息。展望接下來營運，下半年邁入電商旺季，加上網家子公司商店街已轉虧為盈，法人預期，雙利多帶動下，網家今年營運表現將更勝去年。

網家今年上半年營收達209.73億元，較去年同期成長16.33％，創下歷史上的上半年亮眼營收表現。第2季單季營收102.93億元，已是連續三個季度達到百億元，也創歷年同期新高。

網家去年開始重返獲利軌道，宣布配發現金股利0.7元，21日開盤後不久即填息完畢。

網家表示，旗下PChome 24h購物今年上半年行動端已占全站流量逾60％，且活躍行動端用戶更達近百萬，也帶動上半年行動端新增會員數年增80％。看好行動購物趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，受惠行動端流暢的介面設計，消費者可於60秒內快速完成購買流程，並在24小時內收到訂購商品，滿足各式生活中緊急的購物需求。

展望近期營運動能，網家表示，旗下Pi錢包近期響應振興3倍券政策，開放綁定Pi錢包，同時攜手8大品牌祭出「最高加碼20％」優惠活動，攜手的業者橫跨超商、百貨、3C家電、藥妝、飲品及生活消費通路，聯合逾7,000個店點擴大振興效益，同時與玉山銀行共同推出「Pi卡新戶首刷贈1,000P幣」活動。PChome 24h購物站上則是結合知名大牌如國際牌、日立、SONY、DHC、NIKE、蘭蔻等，搶攻三倍券商機。

法人表示，網家今年下半年成長動能將聚焦跨境電商、3C產品，以及打造集團生態系，加上網家去年重返獲利軌道，子公司商店街也於今年6月轉虧為盈，預期下半年營運展望樂觀。

(工商 )