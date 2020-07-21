主播張珮珊與岑永康夫妻為一雙兒女的教育，費盡苦心，17歲的女兒Sammi以及16歲的兒子Ethan在紐西蘭念高中，遇疫情來攪局，張珮珊回台2個月又急忙飛回紐西蘭陪讀，目前正在當地隔離的她21日接受本報訪問表示：「紐西蘭的邊境管理是全球最嚴格，3月26日鎖國至今，沒有開放的打算，連轉機都不允許，我非常幸運，下機後被安排到一家四星級的酒店進行隔離。」她笑稱岑永康叮嚀自己：「就算隔離，每天都要運動維持體態。」更每日視訊十幾次。

張珮珊隔離期間下載APP，在房間塑身燃脂，她表示：「真的不誇張，我們夫妻想到什麼，就立刻給對方打電話，南、北半球零距離。」隔離期間她在前晚上網點餐，翌日服務人員按時送到房門口，每早也有護理人員來量體溫、發送免費口罩，「今天我第一次接受covid19的檢測，紐西蘭規定旅客第3天和第12天要各做一次。」她坦言看到那麼長的棉棒塞進鼻孔，心裡難免緊張，但幸好醫護人員非常專業，10秒就結束。

張珮珊（左）首次接受covid19檢測。（張珮珊提供）

面對這次疫情，張珮珊表示：「在疫情還沒有發生前，我幾乎是空中飛人，每個月都回台灣，來去一陣風。但三月疫情爆發以後，世界變了，打散很多家庭的計畫，機票不但變成原本的四倍價格，來回就要隔離28天，我真的很擔心，自己的青春歲月就在一次又一次的隔離中流失消耗。」她評估未來的旅遊及飛行計畫，可能變昂貴、艱鉅，這樣的狀態很可能會持續一兩年以上。這次隔離她還特別帶了畫板，想要繼續公益創作，也列好大綱，未來打算著手撰寫一本親子書。

張珮珊分享隔離餐。（張珮珊提供）

張珮珊夫妻2008年時取得紐西蘭永久居留權，孩子從小學到大學，都可比照當地人的學費，這也是她選擇讓孩子繼續留學的原因，「因為省錢，又是講英語的國家，CP值真的最高，尤其兒子夢想當機師，紐西蘭就有出名大學」。一對子女也不負眾望，成為全校只有8個名額的紐西蘭高中大使，身高178公分的弟弟Ethan還當上籃球隊隊長，經常帶隊去跟別校比賽，領導及整合溝通的能力大為增進。

先前返台2個月，張珮珊也感嘆孩子的成長，「孩子很自律，我不在的這段時間，零遲到天天準時上學，姊姊不論要去哪裡，都會先打電話跟我報告，弟弟則自願當保鑣陪同，讓我很放心」。

(中時 )